Krise auf dem Schweinemarkt ist Thema im Landtag

Lage entspannt sich

Seit Donnerstag (16.07.2020) darf Tönnies jedoch wieder schlachten. Das dürfte die Lage entspannen, wenn auch noch nicht lösen. NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) sagte: "Aber man muss sich klar sein: Es wird kein Schlachtbetrieb in absehbarer Zukunft auf 100 Prozent laufen. Das geht aus Gesundheitsschutzgründen nicht."

Landwirtschaftsministerin Heinen-Esser will Systemwandel

Heinen-Esser übte grundsätzliche Kritik am System der Schweinefleisch-Herstellung: Es müsse darüber nachgedacht werden, wie der Schlachtbetrieb stärker regionalisiert werden könnte, "damit nicht die Abhängigkeit von einzelnen Betrieben so groß ist, wie sie zur Zeit ist". Tönnies stelle allein 40 Prozent der Schlachtkapazitäten in NRW. "Man muss sich auch mal angucken, ob wirklich im Akkord geschlachtet und zerlegt werden muss" , sagte Heinen-Esser am Mittwoch. Sie forderte einen Systemwandel: Kleinere, regionalisierte Kreisläufe, faire Preisgestaltung, Transparenz durch ein Tierwohlkennzeichnen und verantwortungsvoll handelnde Verbraucher seien entscheidend.

Auch die Grünen sehen die Notwendigkeit, "die Schlachtbranche in NRW neu aufzustellen" . Bei dem Ziel sind sich Regierung und Opposition also einig. Aber ob sie es beim Weg dorthin sind, wird die Sondersitzung zeigen.

Stand: 17.07.2020, 06:00