Wie weit ist es bis zur nächsten Schule? Diese NRW-Karte hilft

Mit dem Auto schnell zu Grundschulen

Insgesamt, so das Statisches Landesamt, können in städtisch geprägten Regionen von NRW die unterschiedlichen Schulformen überwiegend in weniger als 20 Minuten erreicht werden. In ländlichen Regionen dauere der Weg zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen Personennahverkehr oft länger. Insbesondere bei Gesamtschulen und Gymnasien sei der Weg zur Schule länger. Grundschulen könnten im gesamten Land in weniger als zehn Minuten mit dem Auto angefahren werden.