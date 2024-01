So soll das Programm ablaufen

Bis 2026 sollen ein Beteiligungsprozess an 250 Schulen in NRW durchgeführt werden. Schulen können sich um eine Teilnahme bewerben, das Programm soll ab März breit beworben werden. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Jahrgangsstufe an allen allgemeinbildenden Schulen in NRW.

Die 250 ausgewählten Schulen erhalten Unterstützung durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Gemeinsam sollen dann Themen und Formate für eine Beteiligung entwickelt werden. Bei der Auswahl der Schulen will das Ministerium auf eine ausgewogene Mischung achten. Schulformen, Regionalität und Sozialindex spielten beispielsweise eine Rolle, erklärte Feller.

In einem späteren Schritt werden 25 ausgewählte Schulen verstärkt unterstützt, unter anderem können diese bis zu 1.000 Euro Fördergeld erhalten. Als "Höhepunkt und Ausdruck der Wertschätzung" soll es 2026 zum Abschluss einen Jugendkongress im NRW-Landtag geben. Dorothee Feller hofft, am Ende dauerhaft neue Beteiligungsformate an den Schulen in NRW etablieren zu können.

Beispiel Schülervertretungswahl in Neuss

Vielleicht bewirbt sich ja die Janusz-Korzak-Gesamtschule aus Neuss um eine Teilnahme am Programm. Sie zeigte im letzten Jahr beispielhaft, wie sich junge Menschen an die Demokratie heranführen lassen. Dort wurde die Wahl der Schülersprecher wie eine Landtagswahl aufgezogen - mit Wählerverzeichnis, Wahlkabinen und ehrenamtlichen Wahlhelfern. Der Erfolg war riesig: In der Mittagspause standen die Schülerinnen und Schüler Schlange, um ihre Stimme abgeben zu können. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent.