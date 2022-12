Versalzene Flüsse: Wie Wasser aus der Erdgasförderung in NRW entsorgt wird

Wasserverband wusste offenbar nicht, woher Abwasser stammt

Kläranlage Bottrop

Der Wasserverband Emschergenossenschaft/Lippeverband, der die Kläranlage in Bottrop betreibt, erfuhr offenbar erst durch die WDR -Recherchen davon. Der Salzgehalt im Auslauf der Kläranlage sei aber derzeit unauffällig, so der Pressesprecher der Emschergenossenschaft.

Sollten die Werte aber einmal nicht akzeptabel sein und ein Zusammenhang mit einem Abwasser einleitenden Betrieb erkannt werden, dann würde man gemeinsam mit dem Einleiter besprechen, wie diese Belastungen abgestellt werden können. Der Schutz von Flora und Fauna habe Priorität. Man wolle in den kommenden Jahren die Biodiversität steigern und Salz wirke im Grunde genommen wie Gift auf einen Fluss, sagte der Pressesprecher des Wasserverbands im Interview mit dem WDR .

Vor Jahren leitete Wintershall Dea das aus dem Gas herausgefilterte Lagerstättenwasser noch in Niedersachsen wieder in den Untergrund. Doch "die Rückführung von Lagerstättenwasser in den tiefen Untergrund war von Politik und Gesellschaft nicht gewünscht" , teilt der Konzern schriftlich mit. So interpretierte Wintershall Dea offensichtlich eine Gesetzesänderung 2016. Damals sei die Rückführung in tiefe Gesteinsschichten stark eingeschränkt worden, so Wintershall Dea.

70 Prozent des Lagerstättenwassers landet in Flüssen

Tatsächlich wurde 2016 auf Bundesebene ein Fracking-Gesetzpaket verabschiedet, das auch den Umgang mit Lagerstättenwasser neu regelte. So durfte das Wasser, das mit viel Salz, krebserregendem Benzol, Quecksilber und radioaktiven Stoffen belastet sein kann, nicht mehr in Wasserschutzgebieten verpresst werden.

So sollte der Schutz der Umwelt verbessert und mehr Öffentlichkeitsbeteiligung beim Umgang mit Lagerstättenwasser ermöglicht werden. In der Politik wurde aber offensichtlich versäumt in Erfahrung zu bringen, wie Erdgasunternehmen damit umgehen, wenn aufgrund der verschärften Umweltauflagen einige Bohrungen für die Versenkung von Lagerstättenwasser nicht mehr nutzbar sind.

Laut Wintershall Dea wurden 2021 und 2022 nur noch 30 % des anfallenden Lagerstättenwassers wieder in den Untergrund verpresst, 70 % des Lagerstättenwassers aber obertägig behandelt und anschließend über Kläranlagen in Flüsse eingeleitet. Nur noch extrem stark mit Salz belastetes Wasser werde zurück in die Tiefe verpresst, so Wintershall Dea gegenüber dem WDR .

NRW -Umweltminister spricht von "Gesetzeslücken"

Der alternative Entsorgungsweg laufe über zertifizierte Entsorger und sei behördlich genehmigt. "Diese Lösung ist hinsichtlich Nachhaltigkeit und Größe des ökologischen Fußabdrucks die beste" , teilt der Konzern schriftlich mit.

NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne)

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) spricht dagegen von "merkwürdigen Umwegen" und "Gesetzeslücken" , die genutzt würden: "Ich finde es problematisch, wenn aus Niedersachsen Lagerstättenwasser nach Nordrhein-Westfalen gebracht wird und hier am Ende in Oberflächengewässern landet. Das sollte da verpresst werden, wo es herkommt." Aber im Moment gebe es keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die Einleitungen seien legal und genehmigt.

Klimakrise und Trockenheit verschärfen das Problem

Auch der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer sieht in der Klimakrise Handlungsbedarf beim Umgang mit Industrieabwässern. Auf der Konferenz der Umweltminister Ende November sei beschlossen worden, die bestehenden Regeln zur Einleitung von Industrieabwässern zu ändern.

Angesichts des Klimawandels seien viele alte Einleitgenehmigungen von Schadstoffen in Flüsse und Gewässer nicht mehr zeitgemäß: Wenn es in den Gewässern nach Dürreperioden deutlich weniger natürliches Wasser gebe, dürfe nicht mehr die gleiche Menge an Schadstoffen eingeleitet werden. Deshalb müsse ermöglicht werden, in bestehende Genehmigungen einzugreifen.

Fischsterben in der Oder im Sommer 2022

So sieht es auch die Bundesumweltministerin. Die Katastrophe in der Oder im Sommer müsse ein Weckruf sein, so Steffi Lemke (Grüne). Das massenhafte Fischsterben war offenbar durch einen hohen Salzgehalt im Fluss ausgelöst worden, das wiederum das Wachstum einer giftigen Brackwasseralge begünstigt hat. Diese Ursachen seien längst nicht nur ein Problem der Oder, sagte Lemke. Mit Blick auf die Klimakrise müsse die Einleitung chemischer Substanzen in Flüsse neu bewertet und reduziert werden.