Der Ex-Polizeipräsident klagte gegen seine Abberufung am Oberverwaltungsgericht NRW, das den Fall dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegte. Hier entschieden die Richter am Donnerstag, dass Albers zu Unrecht in den einstweiligen Ruhestand versetzen worden sei.

NRW Gesetz nicht rechtens

Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass das Beamtengesetz NRW an der entscheidenden Stelle nicht legitim sei. Der entsprechende Paragraf verstoße gegen das Grundgesetz und sei daher nichtig. Die Vorschrift im Beamtengesetz stufe Polizeipräsidenten in NRW zu Unrecht als politische Beamte ein: Weder sein Aufgabenbereich noch sein Entscheidungsmöglichkeiten wiesen das Amt des Polizeipräsidenten als ein " politisches " aus.

Auf WDR-Anfrage reagierte das zuständige Innenministerium in Düsseldorf zunächst schmallippig. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sei " bindend ", räumte eine Sprecherin ein. Man werde die Gründe prüfen - und auch den " konkreten Umsetzungsbedarf, der sich aus dem Beschluss ergibt".