Neuen Rollstuhlplätzen droht Abbau nach der EM

Über 400 zusätzliche Rollstuhlplätze sind extra für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gebaut worden. Doch wie der Spiegel bereits im März berichtete, sollen diese nach dem Turnier wieder weg. Offenbar auch in den vier Stadien in NRW .

Die Landesbehindertenbeauftragte, Claudia Middendorf ( CDU ), kritisiert das. Sie bedaure es sehr, dass die Plätze in den vier EM -Stadien in NRW nach der WM wieder abgebaut werden sollen, so Middendorf. Sie appelliert in einem Schreiben an die Deutsche Fußball Liga ( DFL ), diese Gelegenheit zu nutzen und die neu geschaffenen Plätze zu erhalten. Mit dem Rückbau der Plätze nach dem Turnier würde die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geschwächt.

Kein Stadion erfüllt Mindestvoraussetzungen

Schon vor der EM seien zu wenige rollstuhlgerechte Plätze vorhanden gewesen, kritisiert Middendorf weiter. Laut der "Muster-Versammlungsstättenverordnung" sollen Stadien mit mehr als 5000 Plätzen mindestens 0,5 Prozent der Kapazitäten für Rollstuhlbenutzer zur Verfügung stellen. "Keines der Stadien in den deutschen Profiligen erfüllt derzeit diese Voraussetzung" meint Middendorf.