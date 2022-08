Nach dem RBB-Skandal: Diskussion über Konsequenzen beim WDR

Ob die Kontrolle ausreicht, steht durch die Vorfälle beim RBB infrage: Versteckte Boni-Zahlungen, überteuerte Einrichtung für die inzwischen entlassene Intendantin Patricia Schlesinger, absurd hohe Rechnungen für angeblich dienstlich veranlasste Abendessen.

Beim RBB ging es Kritikern zufolge mindestens um den Verlust des moralischen Kompasses, des Gefühls für Anstand. Ob auch mit krimineller Energie vorgegangen wurde, ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft.

Wie umgehen mit Whistleblowern?

Beim WDR gebe es vieles, was besser laufe als beim RBB. Davon ist Alexander Vogt überzeugt, lange Jahre medienpolitischer Sprecher, nun stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Düsseldorfer Landtag und gleichzeitig Mitglied des WDR-Rundfunkrates.

Es gebe allerdings mehrere Drehscheiben, an denen nachjustiert werden müsse. "Wie kommen Informationen, wenn einem Mitarbeiter etwas auffällt, was nicht korrekt läuft, auch dort an, wo diese Missstände behoben werden?“, fragt sich Vogt und fordert neue Antworten des WDR.

Verwaltungsrat kontrolliert WDR-Finanzen

Dazu wünscht sich Vogt auch mehr Qualifikation der Rundfunkräte. Dort müssten auch Wirtschaftsprüfer, Richter, Technikexperten sitzen. Vorbild könne der kleinere WDR-Verwaltungsrat sein, der die Finanzen des WDR kontrolliert.

Die Leiterin des Verwaltungsrats, Claudia Schare, gelernte Wissenschaftsjournalistin, findet es in Ordnung, dass sich das Gremium dafür rechtfertigen muss, wie es vor allem die Intendanz des Senders kontrolliert. Zu lasch findet sie diese Kontrolle nicht: „Ich kann sagen, dass wir uns anstrengen, so gut es nur geht, um den WDR gut zu überwachen.“

Tom Buhrow trotz RBB-Skandal „nicht panisch“

„Mich erleben sie nicht panisch,“ sagt WDR-Intendant Tom Buhrow mit Blick auf die Folgen des RBB-Skandals für die gesamte ARD. Gerade erst haben die Intendantinnen und Intendanten laut WDR die Einführung ARD-weiter Compliance-Vorschriften beschlossen, also verbindlicher Verhaltensregeln für finanzielle Ausgaben.

Auch was mehr Kontrolle durch die Gremien angeht, sieht Buhrow die ARD und den WDR „reformbereit und reformwillig“. Er gibt allerdings zu bedenken: „Mehr Kontrolle heißt nicht schlanker. Mehr Kontrolle ist erstmal das Gegenteil von schlanker, weil man muss ja stärkerer Strukturen haben.“ In der öffentlichen Debatte sieht Buhrow das Problem, dass diese Fragen vermischt werden mit grundsätzlicher Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

"Rundfunk ist Ländersache"

Der 63-jährige hat erst einmal wieder den ARD-Vorsitz von Ex-RBB-Intendantin Schlesinger übernommen. Auch er selbst sieht sich mit öffentlicher Kritik konfrontiert - unter anderem wegen der Höhe seines Gehalts von 413.000 Euro jährlich.