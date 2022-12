Pflegekammer NRW startet unter viel Kritik von Pflegenden

Rund 200.000 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen in der Pflege beschäftigt. Mit der konstituierenden Sitzung der Pflegekammer am Freitag bekommen sie jetzt ihre eigene Berufskammer, so wie sie Ärztinnen, Apotheker und Handwerker schon seit Jahren haben.

Selbstverwaltung

Vor einigen Jahren hatte die damalige Landesregierung eine repräsentative Umfrage unter 1.500 Pflegekräften in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: die Mehrheit wollte eine eigene Berufskammer in Selbstverwaltung. Die Vertreterinnen und Vertreter sind selbst Pflegekräfte und werden in die Kammer gewählt. Die Mitgliedschaft wird für alle Pflegerinnen und Pfleger verpflichtend, inklusive eines Jahresbeitrag. Außerdem kann sie Fortbildungen für alle Mitglieder verpflichtend machen, die diese dann selbst bezahlen müssten.

Unter anderem deshalb gibt es scharfe Kritik an der Kammer. Bei zahlreichen Demonstratioten in ganz NRW haben Pflegekräfte in diesem Jahr gezeigt, dass sie keine Kammer wollen. Wegen der Zwangsmitgliedschaft und weil sie nicht glauben, dass sie wirklich die prekäre Situation im Arbeitsalltag verbessern kann.

Keine Durchschlagskraft

Die Kammer kann zwar definieren, was alles zum Pflegeberuf gehört und was nicht, damit Beschäftigte mehr Rückendeckung gegenüber ihrem Arbeitgeber haben. Sie kann aber zum Beispiel nicht bei Tarifverhandlungen mit am Tisch sitzen und für mehr Lohn sorgen. Ein Facebookgruppe gegen die Kammer hat über 14.000 Mitglieder.

Im Moment gibt es nur in Rheinland-Pfalz eine Pflegekammer. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein gab es eine, beide wurden aber schon kurz nach ihrer Gründung wieder abgeschafft, weil der Widerstand aus den eigenen Reihen zu groß wurde.

