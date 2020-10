Pflegende Angehörige sollen dreiwöchige Kur bekommen

Vier Beratungskräfte sollen pflegenden Angehörigen in NRW künftig dabei helfen, eine dreiwöchige Erholungskur zu finden. Aufgrund ihrer Belastung gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei es " besonders wichtig, dass sie in einer Kur zu neuer Kraft finden ", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.