Petitionsausschuss als "Anwalt der Bürgerinnen und Bürger"

Rund 4.300 Menschen haben sich 2023 mit einem Anliegen an den Petitionsausschuss des NRW-Landtages gewandt. Ein leichter Rückgang aber nur etwas weniger als der bisherige Jahresdurchschnitt von rund 5.000 Petitionen. "Das sind 4.300 Einzelschicksale" , betonte der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Serdar Yüksel ( SPD ), am Montag im WDR 5 Westblick.

Hilfe vor Ort für Bürgerinnen und Bürger

Serdar Yüksel (SPD), Vorsitzender im Petitionsausschuss

In rund 30 Prozent aller eingereichten Fälle konnte dabei ein positives Ergebnis für die Petenten, also die Antragsteller, erreicht werden. So wie etwa im Fall einer sehbehinderten Frau, die sich hilfesuchend an den Petitionsausschuss gewandt hatte. Durch den Wechsel ihres Arbeitgebers hatte sich auch ihr Arbeitsweg geändert. Dadurch konnte sie die Blindenampel, die sie vorher genutzt hatte, nicht mehr nutzen.

"Der neue Weg zur Arbeit war für sie lebensgefährlich, weil die Ampelanlage, an der sie dann rübergehen musste, kein akustisches Signal mehr hatte." Weil es sich um keinen Unfallschwerpunkt handelte, wollte die Gemeinde die Ampel nicht umrüsten - bis der Petitionsausschuss sich einschaltete. Gemeinsam konnte dann eine Lösung gefunden werden.

Soziales und Verkehr an der Spitze der Eingaben