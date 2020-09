Gericht kippt Prostitutionsverbot in NRW

Auch beim Sport "erhöhte Atemaktivität"

Ähnlich wie beim Sex werde auch beim Sport oder im Fitnessstudio heftig geatmet und vermehrt virushaltiges Aerosol verteilt. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Gefahr bei sexuellen Dienstleistungen höher als bei privaten Feiern mit bis zu 150 Personen sein soll. Das Gericht hat damit dem Antrag eines Unternehmens stattgegeben, das in Köln ein Erotik-Massagestudio betreibt.

Familienminister Stamp: "Ernstes Problem"

"Jetzt muss man schauen, wie man das umsetzt" , erklärte Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) in einer ersten Reaktion auf den Beschluss. Auch in anderen Bundesländern gäbe es zwar ähnliche Urteile. Nun stellten sich aber unter anderem Fragen zur Kontaktverfolgung, so Stamp.

Erst in der vergangenen Woche hatte das "Pascha" in Köln Insolvenz beantragt. Die Branche fordert schon seit längerem eine Wiedereröffnung und warnt vor den Folgen einer anhaltenden Schließung. Prostitution wird nach ihrer Darstellung dadurch hauptsächlich in illegale und unregulierte Bereiche verlagert, wo Frauen weit weniger geschützt sind.