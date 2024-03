NRW-Spitzenforschung: Noch mehr EU-Gelder ins Land holen

NRW will in den kommenden Jahren mehr Bewerbungen anstoßen. Zwar gibt es noch viele förderwürdige Projekte. Aber oft fürchtet man in der Forschung langwierige und umständliche Antragsverfahren. "Diese Sorge wollen wir ihnen ein bisschen nehmen" , sagt die Ministerin. Bei der Zwischenbilanz sind auch drei Agenturen dabei, die Forschungsinstitute dabei unterstützen, an die Fördermittel ranzukommen.

Quantencomputer aus Paderborn

Geschafft hat das schon Klaus Jöns, Professor für Photonische Quantensysteme an der Universität Paderborn. Mit einem EU -Stipendium forscht er an einem neuen Kristall, das den Bau von Quantencomputern revolutionieren könnte – Lithium-Niobat statt des bei Computerchips üblichen Siliziums. Über fünf Jahre läuft das Projekt. Der junge Professor ist erst vor kurzem von der Universität Stockholm nach Paderborn gewechselt. Er ist zuversichtlich: "Wir sind on track".

NRW – Forschungsland der kurzen Wege

In Schweden waren die Wege weit. "Hier steige ich in die Regionalbahn und bin kurze Zeit später bei einem super Kooperationspartner" , sagt der Physik-Professor. So viele exzellente Unis aus kleinem Raum – NRW sei ein besonderes Bundesland.