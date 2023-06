Nach Corona: NRW bekommt neues Landesgesundheitsamt

In der Coronakrise waren die Gesundheitsämter in den Kommunen ein wichtiger Player: Sie sammelten die benötigten Infektionszahlen oder mussten Regeln durchsetzen. Nicht immer klappte das so, wie es sich die Öffentlichkeit und auch Teile der Politik gewünscht hätten. So herrschte zum Beispiel oftmals Erstaunen darüber, dass die Meldungen nur verzögert klappten und Statistiken deshalb nur bedingt aussagekräftig waren.