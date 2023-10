Landesparteitag der CDU: Stimmungstest und Standortbestimmung

Die NRW - CDU kann entspannt in ihren Parteitag am Samstag in Hürth bei Köln gehen: Sie ist seit 2017 in NRW an der Regierung und die neue Koalition mit den Grünen läuft geräuschlos ohne ideologische Grabenkämpfe.

Ihr Vorsitzender Hendrik Wüst ist nicht nur in die Rolle des Landesvaters gewachsen, er wird auch immer wieder als Alternative zu Friedrich Merz für eine Kanzlerkandidatur genannt. Beide - Merz und Wüst - werden auf dem Parteitag sprechen. Nicht nur die NRW-CDU-Basis wird die Ohren spitzen, ob und wenn ja, welche verschiedenen Akzente die beiden setzen.