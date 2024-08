55 Euro Stundenlohn: Neue Honoraruntergrenze für Kunstschaffende

Etwas mehr als 16.000 Euro verdienen freie Musiker 2024 in Deutschland im Durchschnitt im Jahr - brutto, wohlgemerkt. Für freie Schriftstellerinnen, Schauspieler, Maler oder Bildhauerinnen sieht die Lage nicht viel besser aus: Der Durchschnittsumsatz aller freiberuflich Kreativen liegt aktuell bei rund 20.000 Euro.

Das hat die Künstlersozialkasse errechnet, eine Art staatliche Sozialversicherung, bei der etwa die Hälfte der freischaffenden Künstler kranken- und rentenversichert ist. Zwar haben die meisten ihren Beruf studiert und einen akademischen Abschluss - zum Leben reicht das Einkommen aber in der Regel nicht. Für finanzielle Rücklagen bei Krankheiten oder eine ausreichende Altersversorgung schon gar nicht.

Ein Grund, warum man immer wieder auf Pizzaboten, Kellner oder Taxifahrerinnen trifft, die sich im Gespräch als hauptberufliche Künstler outen. Doch die Kunst allein, das zeigt sich dann, reicht nicht zum Überleben.

Mehr Geld für alle ab 2026

Das will die NRW-Landesregierung jetzt ändern - zumindest für diejenigen, die in Programmen der Kulturellen Bildung arbeiten, die allein vom Land gefördert werden. Das sind Programme wie beispielsweise "Künstler in die Kita" oder "Kultur und Schule". Für selbstständige, professionelle Künstlerinnen und Künstler gilt hier ab 1. August eine Honoraruntergrenze von 55 Euro brutto pro Stunde, plus Spesen wie zum Beispiel Reisekosten.

Bislang wurden in solchen freien Jobs für 45 Minuten in der Regel 27,50 Euro gezahlt, für eine Stunde also rund 30 Euro. Die neue Honoraruntergrenze bedeutet also für diese Programme im Bereich der Kulturellen Bildung ein deutliches Plus.

Die flächendeckende Einführung in allen Sparten, so das NRW-Kulturministerium, soll dann ab Januar 2026 folgen. Dann gelte die Honoraruntergrenze für alle, die für Kulturprojekte arbeiten, an denen das Land mit mindestens einem Cent Förderung beteiligt ist.

Brandes: "Wer Vollzeit arbeitet, muss davon leben können"

" Künstlerinnen und Künstler leisten für unsere Gesellschaft einen wertvollen Beitrag" , sagt NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU). Diese Arbeit müsse einen fairen Preis haben: " Wer Vollzeit arbeitet, muss von dieser Arbeit seinen Lebensunterhalt bestreiten können. " Von einer Honoraruntergrenze werde auch die Qualität der Kulturangebote profitieren, ist sich Brandes sicher: " Wer sich ohne Nebenjobs voll auf seine Arbeit konzentrieren kann, wird auf einem noch höheren Niveau arbeiten können."

NRW geht damit bundesweit voraus bei einer faireren Bezahlung von Kunstschaffenden.

