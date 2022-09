Wie die Dürre Milchbauern in die Krise treibt

Weniger Höfe, weniger Kühe

Zahlen der Landesvereinigung Milchwirtschaft zeigen: Gab es im Jahr 2010 in NRW noch knapp 10.000 Höfe mit Milchkühen, waren es im vergangenen Jahr nur noch rund 5.000. Auch die Zahl der Milchkühe nimmt rapide ab. Das liegt nicht allein an der Reihe von Dürresommern, sondern auch an den lange sehr niedrigen Milchpreisen.

Zwar sind die Milchpreise inzwischen gestiegen. Aber die Kosten für die Landwirte noch stärker. Neben der Dürre schlagen auch hohe Energiekosten voll zu. Biobetriebe trifft es wegen strenger Auflagen noch härter. Deswegen wünscht sich Bio-Milchbauer Matthias Klein, dass er und seine Kollegen wegen der Dürreschäden die Kühe eine Zeitlang mit günstigerem, konventionellem Futter versorgen dürfen.