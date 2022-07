NRW: Meldestelle für Diskriminierung im Fußball startet

Grölende Fans am Rande des Spielfeldes oder auf der Tribüne. Plötzlich ertönen zwischen den Fangesängen lautstarke Beleidigungen. Wer so was erlebt - als Spieler oder Zuschauer - kann sich nun an die neue Meldestelle für Diskriminierung im Fußball der Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte NRW wenden. Sie wird vom Land gefördert und wird dringend gebraucht, sagt David Berchem. „Diskriminierung findet alltäglich statt im Fußball“ . Er ist an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) für die wissenschaftliche Begleitung des Projektes zuständig.

Kaum Daten zu Diskriminierung im Fußball

Dass es zum Beispiel rassistische, sexistische oder auch behindertenfeindliche Beleidigungen im Fußball gibt, steht außer Frage. „Diskriminierungen sind mit Sicherheit allgegenwärtig“ , sagt zum Beispiel auch Roland Leroi, Sprecher des Westdeutschen Fußballverbandes ( WDFV ). Denn Fußball sei schließlich Teil der Gesellschaft und bilde diese in allen ihren Facetten. Allerdings sei Diskriminierung auf dem Fußballplatz bisher kaum erfasst worden.

Es gibt zwar seit Anfang 2020 beim WDFV eine „Anlaufstelle für Gewalt-, Diskriminierungs- und Extremismusvorfälle“, doch weil es wegen Corona seitdem viele Spielpausen gab, ist die Zahl der Eingaben bisher überschaubar.

Die Anlaufstelle wertet zwar auch Spielberichte der Schiedsrichter aus. Die erfassen aber oft eher Gewalt beim Spiel, diskriminierende Äußerungen von Zuschauern kriegt der Unparteiische im Zweifel gar nicht mit.