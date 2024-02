Klimagesundheit: Wie sich NRW auf die Folgen der Erwärmung einstellt

Der Klimawandel schlägt auf die Gesundheit: Höhere Temperaturen können zu Erschöpfungssymptomen, Hitzschlag oder Muskelkrämpfen führen. Atemwegserkrankungen können schlimmer werden und mehr Schlaganfälle und Herzinfarkte führen zu mehr Krankenhausaufnahmen.

All das sind realistische Szenarien für die kommenden Jahre, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet. Auch die NRW -Landesregierung hat das erkannt und arbeitet daran, die gesundheitlichen Folgen abzufedern.

Klimagesundheit in vielen Lebensbereichen

Was genau das Land für seine Bürger in puncto Klimagesundheit tut, wollte die SPD -Fraktion im Landtag genauer wissen und hat eine Große Anfrage mit mehr als 200 Fragen an die Regierung geschickt. Seit Ende August hatten die Ministerien Zeit, ihre Antworten zusammenzutragen.