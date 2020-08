Lügde-U-Ausschuss: Fragen zu verschwundenem Koffer

Wie konnten bei den Ermittlungen zum Kindesmissbrauch in Lügde Beweismittel verschwinden? Diese Frage ist bis heute ungeklärt. Die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss des Landtags in Düsseldorf wollen heute mehr Licht ins Dunkel bringen. Sie haben Beamte der Kriminalpolizei in Lippe als Zeugen geladen. Aus deren Gebäude in Detmold waren ein Koffer und eine Mappe mit mehr als 150 DVD s in der Anfangsphase der Ermittlungen verschwunden.

Interne Dokumente zeigen Ungereimtheiten

Tatort: Campingplatz Lügde

Wie groß das Ausmaß der Fehler und Ungereimtheiten damals war, zeigen interne Dokumente der Kreispolizeibehörde Lippe und Berichte des Innenministeriums aus dem vergangenen Jahr, die WDR und NDR einsehen konnten. So soll es im Gebäude der Kripo in Detmold erst fast zwei Monate nach der ersten Durchsuchung einen geeigneten Raum gegeben haben, um die vielen Beweisstücke überhaupt vernünftig zu lagern. Außerdem hatten Ermittler des Innenministeriums Zweifel, ob Beamte, die direkt mit dem Koffer zu tun hatten, immer die Wahrheit sagten.