Kein Bezug zu politischen Parteien

Die Zeitreihe der Lobbyrankings, die Transparency Deutschland seit 2021 anfertigt, zeige, dass mangelnde Transparenz nicht mit bestimmten politischen Parteien zusammenhänge, sagte Projekt-Co-Leiter Loeckel. Vielmehr sei zu beobachten, dass eine Regierung zunehmend unwilliger werde, Neuerungen einzuführen, je länger sie im Amt sei. So habe die rot-rot-grüne Regierung im vorbildlichen Thüringen die Lage in dem Bundesland nach ihrem Antritt deutlich verbessert.