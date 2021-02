Lockerungen in NRW: Laschet ringt um Öffnungsstrategie

Stamp: "Nach Ankündigungen oft Enttäuschung"

Deutlich gedämpfter klang da Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP): Es gebe " kein Drehbuch " für eine Pandemie, bekannte er, man könne nur " auf Sicht fahren " und dabei versuchen, Risiken auszuschließen. Stamp bremste dann auch die von Laschet zuvor versuchte Begeisterung für den baldigen Start der Schnelltest: " Wir wissen nicht, wie schnell das gehen wird. " Aber wenn sie einmal kämen, seien " ganz neue Schritte " möglich, auch im Handel. Die Ankündigung von genauen Daten habe aber meist zu Enttäuschungen geführt.

Ja, nein, vielleicht: Stamp und Laschet