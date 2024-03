Zum Milchgipfel: NRW-Milchbauern fordern weniger Auflagen und Bürokratie

In den Ställen von Hans Stöcker in Engelskirchen ist die Stimmung friedlich. 180 Kühe kauen auf ihrem Futter, bewegen sich oder liegen und käuen wieder. Stöckers Hof ist seit 125 Jahren in Familienbesitz und schon immer habe der Schwerpunkt auf der Milchwirtschaft gelegen, sagt er. Für Ackerbau seien die bergischen Hügel und die Bodenbeschaffenheit wenig geeignet.

Wenig geeignet sei auch ein regulierter Milchpreis, um die Milchwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen.

Regulierung eher Blockade als Hilfe