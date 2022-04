AfD-Treffen im Landtag: Stimmungsmache gegen Ukraine-Flüchtlinge

Russland-Nähe und Krim-Reisen - bisher war das kein Problem in der AfD in Nordrhein-Westfalen: In der Vergangenheit warb die Partei um Verständnis für russische Sicherheitsinteressen und die Argumente Putins. Bei der Landtagswahl 2017 versuchte der damalige Parteichef Marcus Pretzell ausdrücklich, die Partei für die Russlanddeutsche attraktiv zu gestalten. Das Grundsatzprogramm der Partei gibt es neben deutsch und englisch ( "Manifesto for Germany" ) auch auf russisch.

Nach dem Einzug in Land- und Bundestag 2017 reisten NRW-Parlamentarierer auf die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krim. Dort sprach der ehemalige Abgeordnete aus dem NRW -Landtag, Roger Beckamp - der mittlerweile für die AfD im Bundestag sitzt - davon, dass die Krim nicht besetzt, sondern jetzt wieder Teil von Russland sei, weil die Leute Teil von Russland sein wollten. Die meisten Leute, die sie getroffen hätten, seien glücklich, wieder daheim in Russland zu sein.

Markus Wagner ist AfD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl