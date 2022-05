NRW-Landtagswahl 2022: So berichtet der WDR am Wochenende

Im Live-Blog berichten unsere Reporterinnen und Reporter aus der Landespolitik über die Ereignisse des Wahlsonntags - von Sonntagfrüh an.

Und natürlich finden Sie auf unseren Seiten aktuelle Beiträge zur Wahl, den Ergebnissen, Kandidaten und weiteren Entwicklungen.

WDR-Fernsehen

Das WDR Fernsehen berichtet am Sonntag von 17:30 Uhr an fast durchgehend in Sondersendungen und in der Aktuellen Stunde über die Wahl.



17.30 Uhr: Wahl 2022 – Entscheidung in NRW

18.45 Uhr: Aktuelle Stunde

19.30 Uhr: Wahl 2022 – Entscheidung in NRW

22.20 Uhr: Wahl 2022 – Entscheidung in NRW

22.30 bis 22.50 Uhr: Wahl 2022 – Berichte aus den elf WDR-Landesstudios

ARD-Fernsehen

Das ARD-Fernsehen berichtet von 17.40 bis 19.20 Uhr in der Sondersendung "Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen". Außerdem hält WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn die Zuschauer in der Tagesschau (20 Uhr), bei Tagesthemen Extra (21.50 Uhr) und Tagesthemen (23 Uhr) mit aktuellen Zahlen und Hochrechnungen auf dem Laufenden.

Radio

WDR 2: 17 bis 21 Uhr: Große Sondersendung direkt aus dem Landtag. Danach: "Der Westen hat gewählt" mit Reaktionen der Hörer zum Wahlergebnis. Immer zur halben Stunde gibt es aktuelle Infos aus den WDR-Landesstudios.

17.30 bis 22 Uhr: WDR 5 Spezial – NRW hat gewählt

17.30 bis 22 Uhr: WDR 5 Spezial – NRW hat gewählt Auch WDR 4 und 1Live berichten in ihren Programmen über die Wahl.

Montag, 16. Mai

App/Online