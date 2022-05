Automatisierte Texte zur Landtagswahl 2022: So haben wir gearbeitet

Wie hat der Wahlkreis Düren II - Euskirchen II gewählt? Wie wurde in Saerbeck abgestimmt? Und welche Direktkandidatin oder welcher Direktkandidat holte in Siegen die meisten Stimmen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie am Abend der Landtagswahl am 15. Mai ganz einfach in der App WDR aktuell und auf WDR.de.

Und nicht nur das: Damit Sie nichts verpassen, was Sie interessiert, können Sie Ihre App so einstellen, dass sie Ihnen eine Pushnachricht für Ihren Wahlkreis direkt auf Ihr Smartphone schickt - sobald der Landeswahlleiter das Ergebnis dafür freigegeben hat.