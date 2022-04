NRW-Landtagswahl: WDR-Kandidat:innen-Check online

Stand: 12.04.2022, 06:00 Uhr

Am 15. Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Entscheidungshilfe für die Wählerinnen und Wähler bietet auch in diesem Jahr wieder der Kandidat:innen-Check des WDR.