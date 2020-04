Die Abgeordneten des Landtags verzichten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr auf ihre turnusgemäße Diätenerhöhung. Das haben die Fraktionen heute beschlossen. Man wolle „ein Signal der Solidarität“ geben, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von CDU, SPD, FDP und Grünen. Auch die AfD hatte sich für eine Aussetzung ausgesprochen.

Dieses Jahr kein Automatismus

Die Bezüge der Abgeordneten werden jedes Jahr zum 1.Juli automatisch angepasst. Und zwar in der Höhe, wie sich auch Bruttolöhne, Verbraucherpreise, Renten und Arbeitslosengeld entwickeln. Dieser Automatismus wird in diesem Jahr nun also ausgesetzt.

Die Abgeordneten wollen sich damit, so der Gesetzesentwurf wörtlich, „solidarisch zeigen mit den Menschen im Land, die um ihre Existenzen bangen“. Nach Angaben der Fraktionen spart das Land dadurch rund 500.000 Euro. Nicht gestrichen werden die Beiträge zur Altersversorgung.

Die Abgeordnetenbezüge sind in den zurückliegenden zehn Jahren um insgesamt 15 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Die Tariflöhne stiegen im gleichen Zeitraum um 27 Prozent.