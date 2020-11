Corona-Schulkrach im Landtag

Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) hatte der Stadt Solingen untersagt, von der Pflicht auf Präsenzunterricht teils abzuweichen und Klassen zu teilen. Das Infektionsgeschehen in Solingen gebe das nicht her, so die Ministerin. Der Vorgang sorgt seit Tagen für Streit. Am Mittwoch hatte Gebauer plötzlich angekündigt, dass die Weihnachtsferien schon am 21. statt am 23. Dezember beginnen. Der 11-jährige Anton hatte den Vorschlag auf WDR 2 gemacht.