Landtag streitet über möglichen Kahlschlag bei der politischen Bildung

Es ist ein Umbau-Plan, welcher die Landtagsflure in den vergangenen Wochen beschäftigt hat. Nicht erst seit dem Bekanntwerden der Pläne, nach denen die Landesregierung vorhat, eine Koordinierungsstelle gegen Extremismus zu schaffen. Der Grund: Die Einrichtung soll unterhalb der Staatsekretärin des Wissenschaftsministeriums eingerichtet werden. Dazu sollen auch Referate aus der ebenfalls dem Ministerium zugehörigen Landeszentrale verlagert werden.

SPD: Schwächung der Landeszentrale

" Die Landesregierung zerschlägt die Landeszentrale ", sagte Elisabeth Müller-Witt (SPD) zu Beginn der Debatte. Das Herauslösen der geplanten Koordinierungsstelle sei eine erhebliche Schwächung. Die Landeszentrale müsse stattdessen aus der Umklammerung des Ministeriums gelöst werden und dem Landtag unterstellt werden, so Müller-Witt. Nur so sei sie wirklich unabhängig.

" Wer der Meinung ist, dass die Landeszentrale personell anders aufgestellt werden soll, der soll es ehrlich sagen ". Müller-Witt spielte dabei auf ein weiteres Thema an, das rund um den Landtag diskutiert wird. Dem Vernehmen nach gibt es innerhalb der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen eine Unzufriedenheit mit einzelnen Mitarbeitern der Einrichtung.

Opposition sieht Unabhängigkeit gefährdet