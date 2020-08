Genau einen Monat vor den Kommunalwahlen in NRW am 13. September berät der Landes-Wahlausschuss am Donnerstag in einer öffentlichen Sitzung im Landtag über Beschwerden. Insgesamt liegen dem Landes-Wahlausschuss elf Beschwerden vor. Sie betreffen die Städte Dortmund, Hagen, Herne, Köln, Leverkusen und Mönchengladbach sowie die Kreise Euskirchen und Warendorf.

Abgelehnte Bewerber und Parteien

Dabei gehe es um Wahlvorschläge der AfD, der "Partei" und der Wählergruppe "Internationale Liste Leverkusen", teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen mit. Zudem werde über nicht zugelassene Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in Mönchengladbach und für die Landratswahl im Kreis Warendorf verhandelt.

Wer sich bei den Kommunalwahlen als Partei oder einzelne Person zur Wahl aufstellen will, braucht dazu die Genehmigung des örtlichen Wahlausschusses - in der Kommune oder im zuständigen Kreis. Für die am 13. September stattfindenden Kommunalwahlen gab es dabei die eine oder andere Absage an Bewerber. Die Betroffenen hatten dann die Möglichkeit, Beschwerde darüber beim Landeswahlleiter einreichen.