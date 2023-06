Laden von E-Autos: So weit ist der Ausbau von Ladesäulen in NRW

Auch private Ladepunkte sind wichtig

Die öffentlich zugänglichen Ladesäulen sind aber nur ein Baustein. Denn genauso gut kann das Auto geladen werden, wenn es nachts zuhause vor der Tür oder in der Garage steht oder während der Arbeit auf dem Firmenparkplatz. Genaue Zahlen, wie viele private Ladepunkte inzwischen vorhanden sind, gibt es nicht. Sie müssen der Bundesnetzagentur nicht gemeldet werden.

Schaut man sich aber mal an, für wie viele private Ladepunkte es schon eine Förderung gegeben hat, wird schnell deutlich, dass es von ihnen viel mehr gibt als von den öffentlichen. So hat allein der Bund über die Föderrichtlinie "Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden" seit Oktober 2020 Hunderte Millionen Euro an Fördermitteln ausgegeben. In NRW sind dadurch nach Angaben der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur über 111.000 private Ladepunkte in Betrieb gegangen.

Vor allem in ländlichen Regionen mit vielen Ein- oder Zweifamilienhäusern dürften sie eher zum Einsatz kommen als in Großstädten, wo viele Autofahrer keinen festen Parkplatz haben und stattdessen auf der Straße parken. Wissings neues Förderprogramm mit dem Komplettpaket für Stromerzeugung und Ladepunkt richtet sich auch wohl eher an die erstere Gruppe.

ADAC: Wenig Lademöglichkeiten in privaten Tiefgaragen

Dabei scheint es auch in Großstädten noch Nachholbedarf zu geben. Anfang des Jahres meldete der ADAC auf Grundlage einer Umfrage unter Immobilienverwaltern, dass es in privaten Tiefgaragen noch viel zu wenig Lademöglichkeiten gebe. Zwar verfügten 18 Prozent der Mehrfamilienhäuser mit mehr als zehn Stellplätzen inzwischen über einen Stromanschluss. Aber nur sieben Prozent böten den Bewohnern auch tatsächlich Ladesäulen oder Wallboxen an.