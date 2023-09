Landesregierung will beim Sport kürzen und erntet Kritik

Schwimmen lernen im Container

Die Landesregierung rechnet auf Anfrage anders. Denn fünf der sieben Millionen würden wegfallen werden, weil einmalige Corona-Fördermaßnahmen auslaufen. Nach Aussage der Staatskanzlei wird dafür mit dem Geld im kommenden Jahr das Modellprojekt "narwali" finanziert. Dabei sollen mobile Schwimmcontainer helfen, mehr Kindern das Schwimmen beizubringen. Allerdings räumt die Regierung auch ein: 2,3 Millionen Euro werden tatsächlich durch eine lineare Kürzung eingespart.

Landessportbund spricht mit Landesregierung

Die SPD-Opposition will das nicht durchgehen lassen: "Projekte wie die Offensiven für Übungsleiter, Bewegung und Schwimmen werden komplett eingestampft ", sagt Tülay Durdu. Auch die angekündigte Wiederauflage des Programms "Moderne Sportstätten" werde nicht kommen. Wichtige Sanierungen von Sportanlagen könnten deshalb nicht umgesetzt werden.

In den Vereinen wird wegen der geplanten Kürzungen bereits gegrummelt. Der Landessportbund wollte sich allerdings auf WDR-Anfrage nicht äußern. Nur so viel: Man sei derzeit in intensiven Gesprächen mit der Landesregierung.

