Deutlich mehr Straftaten an Schulen in NRW

Am häufigsten ist es laut der polizeilichen Statistik in Schulen oder auf dem Schulgelände zu Diebstählen gekommen (8096), zu Körperverletzungen oder Bedrohungen (6737) und zu Sachbeschädigungen (5694). Dazu kamen mehr als 1100 Drogendelikte, mehr als 1000 Beleidigungen und mehr als 700 sexuelle Straftaten, darunter 21, die von der Polizei als Vergewaltigung eingestuft wurden.

Statistik zählt alle Taten auf dem Schulgelände - auch außerhalb der Schulzeit

Allerdings hat die Statistik eine Schwäche: Sie zeigt nicht automatisch, wie viele der Straftaten wirklich von Schülerinnen und Schülern begangen wurden oder wie viele während der Unterrichtszeit verübt wurden.

Die Polizei rechnet nämlich zu diesen Taten erst einmal alle hinzu, die sich auf einem Schulgelände oder im Umfeld der Schule ereignet haben. Auch ein Drogenverkauf nachts auf dem Schulhof durch einen Erwachsenen könnte also hier mitgezählt werden.

Taten, die einen direkten Zusammenhang mit dem Schulgeschehen oder dem Unterricht haben, erfasst die Polizei dagegen als "Ereignis Schule". Hier wurden 2022 etwas mehr als 9000 Straftaten begangen - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Damals waren es fast 15.000.

Lehrerverband: "Umgang ist respektloser geworden"

Trotz dieser Ungenauigkeiten bestätigt auch der Lehrerverband den Eindruck des Innenministers: "Der Umgang miteinander an den Schulen ist stärker geprägt von Respektlosigkeit, von Intoleranz" , sagt Andreas Bartsch, Präsident des NRWL, "und mein subjektiver Eindruck sagt, es liegt auch an der Pandemie" .

Auffällig ist: Die Taten auf dem Schulgelände sind nicht gleichmäßig über NRW verteilt, sondern es gibt regelrechte Hotspots. Recklinghausen liegt mit etwa 1000 Straftaten je 100.000 Einwohner ganz vorn. Es folgen Bochum, Dortmund und Duisburg.

Pro Kopf: In Köln weniger Taten an Schulen als im Kreis Wesel

Köln, wo es insgesamt die meisten Taten an Schulen gab, liegt pro Einwohner gerechnet (ca. 140) deutlich hinter dem Kreis Wesel (176). Im Oberbergischen Kreis ist die Lage mit 80 Taten pro 100.000 Einwohner relativ entspannt.

Um Konflikten und Straftaten an Schulen besser vorzubeugen, sollte die Landesregierung aus Sicht des Lehrerverbandes noch stärker auf Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter setzen. "Das Ziel muss sein, dass es an jeder Schule Sozialarbeiter gibt" , sagt Lehrerverband-Präsident Bartsch. Die Lehrerinnen und Lehrer müssten sich wieder stärker Unterricht konzentrieren können.

Das NRW-Schulministerium verweist darauf, dass es in dem Bereich schon viel verbessert habe. So seien inzwischen mehr als 2800 Stellen für die Sozialarbeit an Schulen geschaffen worden. Außerdem habe man in den Jahren 2020 und 2021 100 neue Stellen für Schulpsychologen eingerichtet.