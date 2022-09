Jugendkriminalität in Pandemie-Jahr 2020 gesunken

Stand: 19.09.2022, 12:41 Uhr

In 2020 ist die generelle Kriminalität in NRW zurückgegangen, dies scheint sich laut einem aktuellen LKA-Lagebild auch für Kinder und Jugendliche zu bestätigen: Sie traten seltener als Tatverdächtige in Erscheinung. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Von Samuel Acker