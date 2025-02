Hochsauerlandkreis (Teile im Osten und Westen)

Märkischer Kreis (Teile im Westen)

Kreis Olpe (Teile im Norden und Westen)

Kreis Siegen-Wittgenstein (Teile im Osten, Süden und Westen)

Kreis Höxter (Teile im Osten)

Kreis Minden-Lübbecke (Teile im Norden)

Kreis Paderborn (in den Randgebieten)

Kreis Euskirchen (Grenzgebiet zu Belgien)

Kreis Borken (Teile der Randgebiete)

Kreis Coesfeld (Teile im Osten und Norden)

Kreis Warendorf (Teile im Norden)

Kreis Steinfurt (Teile der Randgebiete)

Allerdings weist das Gesundheitsministerium darauf hin, die Fahrzeiten in einigen der betroffenen Gebiete könnten sogar deutlich unter 20 Minuten liegen, wenn die Patienten in benachbarte Bundesländer oder nach Belgien beziehungsweise in die Niederlande ausweichen.

Mehr als 30 Minuten zur Kardiologie oder Stroke-Unit

Für Fahrzeiten zu einem Herzspezialisten mit Katheterlabor oder zu einer Stroke-Unit zur Schlaganfallbehandlung macht der NRW -Krankenhausplan keine konkreten Vorgaben. Dennoch sollten 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 30 Minuten solche Behandlungen erreichen können.

Die sogenannte "interventionelle Kardiologie" wird in Teilen des Hochsauerlandkreises (Osten und Westen) und im Märkischen Kreis (Norden und Süden) nicht in einer halben Stunde erreicht.

Stroke-Units sind in Teilen der Kreise Borken (Randgebiete und mittig), Coesfeld (Norden), Olpe (Westen), Steinfurt (Osten und Westen) und Siegen-Wittgenstein (Norden und Süden) nicht in 30 Minuten erreichbar.