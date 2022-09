Kommentar: Für die Sprach-Kitas braucht es die einfache Lösung

Selten hat mich eine politische Entscheidung und der Umgang mit ihr so erschreckt: Alleine das plötzliche Streichen der Sprachförderung durch das Grüne Familienministerium in Berlin war schon ein Hammer. Im Sommer herrschte in den betroffenen Einrichtungen Sprach- und Fassungslosigkeit.

Fehler zumindest bemerkt

Als dann sämtliche Parteien - auch jenseits der Ampel - merkten, was da für ein Fehler passiert war, setzte nicht die schnelle Lösungsorientierung ein. Nein, es kam und kommt weiterhin zum peinlichen politischen Schauspiel.