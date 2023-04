Diese Spitze gegen Friedrich Merz ist wirklich preiswürdig: Hendrik Wüst verleiht den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen an Angela Merkel, ausgerechnet. " Für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohl des deutschen Volkes ", wie die Staatskanzlei schreibt.

Gefragt haben dürfte der CDU-Ministerpräsident aus Düsseldorf den CDU-Parteichef in Berlin – immerhin auch ein Nordrhein-Westfale – wohl kaum. Dass Merz ihn zu dieser Entscheidung beglückwünscht, ist auch wenig wahrscheinlich. Das, sagen wir mal, reservierte Verhältnis von Merz zu Merkel ist ein öffentliches Geheimnis. Ein wohlkalkulierter Hintersinn also, der niemandem verborgen bleibt, der aber trotzdem in harmlosem Gewand daherkommt.

Bausch, Beitz, Hüsch - und dann Merkel?