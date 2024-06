Kommentar: Die Europawahl als Abstieg der NRW-SPD

Das ist eigentlich SPD-Kernklientel, gerade in einem Land mit so vielen Brüchen und sozialen Herausforderungen wie NRW. In Gelsenkirchen kommt es gar zum GAU für die Sozialdemokraten, nur Platz drei, hinter CDU und AfD.

Die SPD kümmert sich nicht mehr (richtig)

Ein solches Ergebnis dokumentiert, dass sich die SPD nicht mehr kümmert. Zumindest nicht so, dass man aus eigener Stärke heraus auch einen eher schwachen Kanzler getrost ignorieren kann.

Von dem seit bald einem Jahr agierenden Team an der Spitze der NRW-SPD gehen kaum Impulse aus. Sowieso wirkt es mehr wie Wagenburg als starke Mannschaft, die da ihr Stammland zurückerobern will. Die Europawahl hat schmerzhaft gezeigt: Die sozialen Themen von Abstiegsangst, Armut und Integration liegen auf der Straße. Nur die NRW-SPD schafft es nicht, dies auch mit Gesichtern zu verbinden, denen Menschen vertrauen.

Und so gewinnen am Ende andere: Die CDU könnte ihre Vorherrschaft auf Jahre betonieren, während die AfD in prekären Milieus Stimmen für ein Programm sammelt, das mit armenfeindlich noch freundlich umschrieben ist. Und in urbanen Räumen werden auch die Grünen weiterhin eine Macht bleiben. Die NRW-SPD liegt am Boden - und aus eigener Kraft wird sie so schnell nicht aufstehen.