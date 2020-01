Einigung bei Kohleausstieg: Was bedeutet das für NRW?

Für RWE als Kraftwerksbetreiber heißt das im Umkehrschluss, dass es eine höhere Entschädigung geben könnte. Bisher machten gerüchteweise rund zwei Milliarden Euro die Runde. Mit der beschlossenen, höheren Leistung könnte sich die Zahl erhöhen.

Wie geht es mit den Kraftwerken nach 2030 weiter?

Ab dem Jahr 2030 sollen alle älteren Kraftwerksblöcke vom Netz sein, die es in NRW noch gibt. Bis zum endgültigen Ausstieg wären dann nur noch die sogenannten drei BoA-Blöcke am Netz. Einer davon ist im Kraftwerk Niederaußem, zwei weitere befinden sich in Grevenbroich-Neurath.