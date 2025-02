Gegen Messergewalt: Mehr Städte wollen Waffenverbotszonen

Keine genauen Zahlen zu Kriminalstatistik

In Köln hatte die Stadt Ende vergangenen Jahres eine Bilanz nach den ersten drei Jahren gezogen. Demnach wurden in dieser Zeit 41.473 Menschen auf Waffen und andere gefährliche Gegenstände kontrolliert, 33.250 an den Ringen, 8.223 an der Zülpicher Straße.

Fündig wurde die Polizei dabei nur in knapp 400 Fällen. Anders als am belebten Wiener Platz in Mülheim, wo Waffen seit Mitte 2024 rund um die Uhr verboten sind: Dort wurden laut Polizei Köln bei insgesamt 4.843 Kontrollen 143 verbotene Gegenstände beschlagnahmt.

Ob die Zahl der Messerangriffe seit der Einführung der Waffenverbotszonen in Köln überhaupt gesunken ist, bleibt offen. Die Polizei Köln konnte dazu bislang auf Nachfrage keine Antwort geben.