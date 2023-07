Folgen von Corona: Mehr Kinder wegen Depressionen behandelt

Klaus Overdiek, Chef der DAK-Landesvertretung, sprach angesichts dieser Zahlen von einer "dramatischen Entwicklung bei unseren Kindern und Jugendlichen" .

Landesregierung will Hilfsangebote in den Blick nehmen

Das NRW-Gesundheitsministerium zeigte sich besorgt über die Zunahme von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein Ministeriumssprecher verwies in dem Zusammenhang auf ein Handlungskonzept Essstörungen, das bereits 2018 von einer Fachkommission entwickelt wurde. "Für das Ministerium sind diese Zahlen ein Anlass, die Beratungs- und Hilfeangebote in Nordrhein-Westfalen zum Thema Essstörungen weiterhin in den Blick zu nehmen" , so der Sprecher. Dies geschehe etwa fortlaufend durch die "Landesfachstelle Essstörungen".