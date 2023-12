Klinikabwässer: Wie gefährliche Keime in Flüsse und Seen gelangen 

Es war ein Fall, der Aufsehen erregt hat: Im März 2017 stürzt ein angetrunkener Mann in der Nähe von Frankfurt in einen Bach. Wasser und Partikel von Blättern und Erde gelangen in seine Lunge. Er ertrinkt fast, wird jedoch gerettet und in eine Klinik gebracht. Dennoch stirbt er wenig später. Die behandelnden Ärzte machen einen erschreckenden Fund in seiner Lunge: 4MRGN . Ein multiresistenter Keim, den man sich sonst eigentlich nur in Kliniken einfangen kann.

Das verhängnisvolle Problem: Dieser Keim ist gegen alle vier vorhandenen Antibiotika-Klassen resistent - eine Auswirkung moderner Medizin am Menschen mit hohem Antibiotikaeinsatz. Auch ein Reserveantibiotikum schlägt bei dem Mann nicht an. Die Infektion verläuft tödlich. Daraufhin untersucht das Gesundheitsamt den Bach und findet dort 4MRGN . Der Krankenhauskeim war in die Umwelt gelangt.

Neue Studie legt Keimbelastung offen

Wie verbreitet besonders gefährliche Keime sind, lag lange unter dem Radar der Umweltbehörden. Nachdem Experten nicht müde wurden, bessere Übersichten zu fordern, brachten Studien zutage, dass zum Beispiel durch die Landwirtschaft verschiedene resistente Keime in Badeseen oder Bäche gelangen. Antibiotika werden vielfach in der Tierzucht eingesetzt.