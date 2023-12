NRW verhängt Abschiebstopp für jesidische Frauen und Kinder - und kritisiert den Bund

Bundesregierung soll dauerhafte Lösung finden

Aus Sicht des Ministeriums ist der Abschiebestopp aus NRW aber nur die zweitbeste Lösung. " Eine dauerhafte Sicherheit für Angehörige der jesidischen Minderheit kann allerdings einzig und allein das Bundesministerium des Innern und für Heimat schaffen ", heißt es.

Damit wird darauf angespielt, dass es seitens der Bundesregierung bislang keinen bundesweiten Abschiebestopp gibt. Das NRW-Ministerium kann das nicht nachvollziehen. " Das Auswärtige Amt ist in seiner Lageeinschätzung sehr deutlich, leider zieht das für Rückführungen bzw. deren Aussetzung zuständige Bundesinnenministerium daraus keine Konsequenzen. "

Fluchtministerin Josefine Paul

Ministerin Josefine Paul erklärte am Montag: " Ich habe mich mehrfach und über einen längeren Zeitraum beim zuständigen Bundesinnenministerium für einen bundesweiten Abschiebestopp eingesetzt. Leider bisher erfolglos. " Eine dauerhafte Lösung könne es nur über eine gesetzliche Regelung des Bundes geben. " Das Land kann nicht der Reparaturbetrieb für die unterlassene Arbeit der Bundesinnenministerin sein, unsere Mittel sind spätestens in einem halben Jahr erschöpft" , so Paul.

Völkermord vom Bundestag anerkannt

Jesiden sind eine religiöse Minderheit unter den Kurden mit mehreren hunderttausend Mitgliedern. Sie leben vor allem im nördlichen Irak. Viele sind jedoch vor der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geflüchtet. Der Deutsche Bundestag hatte im Januar die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord anerkannt. Der jesidische Glaube vereint Elemente verschiedener nahöstlicher Religionen, vor allem aus dem Islam, aber auch aus dem Christentum.