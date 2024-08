Statt Orden hätte Jacques Tilly lieber Kritik

"Er scheut keine Institution, keine Staatsmacht, keine Autorität. Wo es Missstände gibt, deckt Jacques Tilly sie kritisch und mit beißender Satire auf." So begründete NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) die Verleihung des Landesverdienstordens an den Düsseldorfer Karnevalswagenbauer. Dieser erhielt die höchste Auszeichnung des Landes am Freitag zusammen mit 10 weiteren Persönlichkeiten.

"Anscheinend etwas falsch gemacht"

Tilly freute sich zwar über diese höchste Auszeichnung des Landes, betonte anschließend im WDR-Gespräch aber auch: "Das ist für einen Satiriker schon etwas ambivalent. Man will eigentlich eher nicht mit Orden behängt, sondern kritisiert werden" , so Tilly. "Man will, dass die Leute betroffen sind und sich vielleicht sogar ärgern über die Wagen - aber nicht, dass man von allen Seiten beglückwünscht wird. Dann hat man anscheinend etwas falsch gemacht." Unterm Strich wäre er aber sehr dankbar, so Tilly.

Wüst demnächst als Pappfigur?