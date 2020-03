Trauer um FDP-Politiker Burkhard Hirsch

Der frühere Bundestags-Vizepräsident und langjährige Innenexperte der Freidemokraten war am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben. Von 1975 bis 1980 war Hirsch nordrhein-westfälischer Innenminister zu Zeiten der sozialliberalen Koalition in Düsseldorf. Er war Mitglied in Kabinetten der Ministerpräsidenten Heinz Kühn und Johannes Rau (beide SPD ).

SPD -Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty nannte Hirsch einen der "beeindruckendsten Kämpfer für Freiheitsrechte und eine absolute juristische Kapazität" . Hirsch habe nicht nur die Geschichte Nordrhein-Westfalens, sondern auch der gesamten Bundesrepublik geprägt.

Stamp: "Väterlicher Ratgeber"

Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp ( FDP ) sagte, sein Parteifreund Hirsch sei "ein großartiger liberaler Charakter und ein väterlicher Ratgeber und Freund" gewesen. Bis zuletzt habe Hirsch die politische Arbeit wachsam und fachlich begleitet, etwa bei der Novellierung des Polizeigesetzes.

Hirsch hatte sich 2018 für die Entschärfung des neuen NRW-Polizeigesetzes eingesetzt und sogar mit einer Verfassungsklage gedroht. Schwarz-Gelb besserte den Entwurf daraufhin an mehreren Stellen nach.