Reaktion auf Fachkräftemangel im Handwerk: Land verteilt Prämie an neue Meister

Laumann hofft auf einen Anreiz

Die Landesregierung verspricht sich von der Meisterprämie, etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. " Bei den Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern handelt es sich um jene Gruppe, die entscheidend für die Zukunft ihrer Zunft, für die Unternehmensnachfolge und -gründung und damit für den Erhalt und die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Handwerk ist ", sagte am Freitag Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Deshalb solle es für Gesellinnen und Gesellen einen Anreiz geben, sich auf den Weg zur Meisterprüfung zu begeben.