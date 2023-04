Cyberangriffe auf NRW Hochschulen

In vielen Fällen konnten Schäden durch die Cyber-Angriffe von Mitarbeitenden verhindert werden. An acht Hochschulen in NRW gab es allerdings Schäden, zum Beispiel an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Da sind etwa 4.500 persönliche Daten gehackt worden.

Lösegeldforderung von Hackern

An der Universität Duisburg-Essen ist das komplette Telefon- und IT-System lahmgelegt worden. Die Hacker waren dafür in die internen Systeme eingedrungen, haben diese verschlüsselt und dann Lösegeld gefordert. Die Hochschule hatte Anzeige erstattet und in ein besseres IT-System investiert.