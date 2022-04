Opferschutz-Beauftragte wird in NRW zur festen Einrichtung

Das " Gesetz über die Beauftragte oder den Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen " gehört wohl zu den unumstrittensten der ganzen Legislaturperiode: Alle Fraktionen stimmten am Dienstag zu, keine Gegenstimme, keine Enthaltung. Das Gesetz sichert auf Dauer ein Amt ab, das NRW-Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) nach seinem Amtsantritt 2017 per Allgemeinverfügung eingerichtet hatte.

Zwei aktuelle Beispiele für die Opferhilfe

Biesenbach konnte als erste Opferschutz-Beauftragte die ehemalige Generalstaatsanwältin Elisabeth Auchter-Mainz gewinnen, die seit Ende 2017 mit ihrem Team Opfern in NRW hilft. Für diese Arbeit zollten die Abgeordneten der Ehrenamtlerin und ihren Mitarbeitenden fraktionsübergreifend großen Respekt und Dank.

Biesenbach nannte in der Debatte zwei konkrete Beispiele für die jüngsten Aktivitäten des Teams: So wurden an ankommende Schutzsuchende Flyer auf ukrainisch mit den Hilfsangeboten in NRW verteilt, schon zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Und für die junge Frau aus der Ukraine, die Opfer einer Vergewaltigung auf einem Düsseldorfer Hotelboot wurde, sei Auchter-Mainz mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt getreten, um ein opfergerechtes Verfahren zu gewährleisten.