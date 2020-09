Bundesligastart in NRW wohl vor leeren Rängen

Nicht mehr als 300 Zuschauer

Doch die heutige Ansage aus dem NRW-Gesundheitsministerium dürfte solche Hoffnungen zunichte machen: In Nordrhein-Westfalen will man auf einen bundesweit einheitlichen Vorschlag warten, den eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe aus den Chefs der Staatskanzleien vorlegen soll. Das erklärte das Ministerium auf WDR-Anfrage am Mittwoch.

Die ersten Bundesligaspiele in NRW sind für den 19. September angesetzt. Dass die bundesweite Arbeitsgruppe vorher eine Einigung erzielt, ist äußerst unwahrscheinlich. Zumal die Beteiligten bis Ende Oktober Zeit haben, ihre Vorschläge zu erarbeiten. Bis dahin sei die " für alle Sportveranstaltungen geltende Obergrenze von 300 Zuschauern " verbindlich, so das Ministerium. Darüber hinaus werde es in NRW vorerst keine weiteren Zuschauer bei Bundesligaspielen geben.

Auch MSV Duisburg hatte gehofft

Das Leipziger Konzept sieht strenge Hygieneregeln vor: unter anderem eine Maskenpflicht für die Zuschauer und strenge Abstandsregeln. So ist wird die Red Bull Arena mit 8.500 Zuschauern nur zu 20 Prozent gefüllt sein.