Fracking in NRW: Chance oder Irrweg?

Neue Zeiten – neue Wege

Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Energieknappheit – und so kauft Deutschland fieberhaft weltweit Gas ein. Einer der neuen Lieferanten sind die USA , ausgerechnet das Land, in dem große Mengen an Gas durch das sogenannte unkonventionelle Fracking in tiefen Gesteinsschichten gewonnen werden. In weiten Teilen Pennsylvanias reiht sich Bohrloch an Bohrloch. Das Gas wird per Schiff über den Atlantik gebracht bis zu den neuen LNG -Terminals in Wilhelmshafen, dort dann mit LKW weiter transportiert. Das kostet viel und ist für das Klima extrem schädlich.

Fracking -Methode ist heute sicherer

Professor Frank Schilling

„Das ist ein bisschen schizophren: Wir haben kein Problem, in den USA Frackinggas einzukaufen, welches einen viel schlechteren Klima-Fußabdruck hat, als wenn wir das im eigenen Land machen würden“ , sagt Professor Frank Schilling vom Karlsruher Institut für Technologie. „Wenn nach den deutschen Umweltstandards Fracking erlaubt wird, sehe ich keine Risiken, die nicht verantwortbar wären.“

Diese Einschätzung teilt auch eine Expertenkommission der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht 2021. Die Technologie sei inzwischen besser und sicherer geworden. Auch der Branchenverband der Erdgasindustrie BVEG zeigt auf Westpol-Anfrage Interesse: „Es ist davon auszugehen, dass heimische Förderung wettbewerbsfähig gegenüber LNG -Importen ist – auch langfristig.“

Lohnt sich Fracking ?

Wieviel Schiefergas in Deutschland allerdings überhaupt geborgen werden könnte, kann zur Zeit niemand mit Sicherheit sagen. Nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe könnte in deutschen Böden Gas für einer Versorgung von 20 Jahren oder nur 3 Jahren liegen - eine große Spannbreite.

Der Umweltökonom Prof. Oliver Schenker von der Frankfurt School of Finance and Government ist sich sicher, dass Fracking zur Bewältigung der aktuellen Energiekrise in Deutschland nichts beitragen kann. Schließlich dauere es Jahre, bis Abbaugebiete erschlossen, Genehmigungen eingeholt, Anlagen errichtet wären. Dazu seien hohe Investitionen der Unternehmen nötig. Gleichzeitig habe sich Deutschland verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden.